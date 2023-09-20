Вибухи в Криму: під Севастополем "приліт" по військовій частині рф (відео) [ Редагувати ]
У середу вдень, 20 вересня, у районі окупованого Севастополя пролунали вибухи. У мережі повідомляють про "приліт" по військовій частині окупантів. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".
Як зазначають місцеві жителі, у населеному пункті Верхньосадове помітили дим. Там розташована російська військова частина.
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