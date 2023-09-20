У середу вдень, 20 вересня, у районі окупованого Севастополя пролунали вибухи. У мережі повідомляють про "приліт" по військовій частині окупантів. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".

Як зазначають місцеві жителі, у населеному пункті Верхньосадове помітили дим. Там розташована російська військова частина.