Рада підтримала пропозицію Зеленського щодо е-декларацій [ Редагувати ]
У середу, 20 вересня, Верховна Рада схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента Володимира Зеленського. Електронні декларації відкриють.
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Депутати ухвалили відповідне рішення на засіданні 20 вересня. Пропозицію президента підтримав 341 парламентар.
Голосування за фракціями:
- Слуга народу - 214;
- Європейська солідарність - 22;
- Батьківщина - 13;
- Платформа за життя та мир - 18;
- За майбутнє - 11;
- Голос - 18;
- Довіра - 17;
- Відновлення України - 12;
- позафракційні - 16.
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