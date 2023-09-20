У рф розвідують стан енергетики України: ГУР повідимило про загроза повторних атак [ Редагувати ]
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що наразі росія проводить розвідувальні заходи щодо стану енергетичної інфраструктури України. Існує загроза повторення терористичних атак країни-агресора. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Темпи виробництва ракетного озброєння у ворога не дозволяють їм поповнювати ті запаси, які були. Одна справа плани, а інша - як реалізуються ці плани. На поставлені задачі вони виходять. Але так, накопичують.
За його словами, є інформація, що рф проводить розвідувальні заходи по енергетичній інфраструктурі України. Тому існує загроза повторення терористичних атак.
Звичайно, Україна й до такого сценарію посилено готується. На жаль, думати, що держава-агресор відмовиться від практики терористичних ударів немає. І ми повинні серйозно до цього ставитися.
Юсов додав, що найчисельніше ракета атака рф по Україні була зі 120 ракетами одночасно. Наразі у ворога запасів для такої інтенсивності та кількості ударів немає. Однак, за його словами, це не означає, що вони менш небезпечні та руйнівні.
Відповідаючи на питання, чи в часовому проміжку ми наближаємося до цих атак на енергетику і чи можуть вони розпочатися як минулого року у жовтні, він зазначив, що такий сценарій цілком імовірний.
По часу ми не будемо анонсувати чи календар заводити. Але звичайно такий сценарій відпрацьовується.
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