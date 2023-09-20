Посла України викликали до МЗС Польщі через заяву Зеленського [ Редагувати ]
Посла України Василя Зварича викликали до польського МЗС через заяву президента України Володимира Зеленського із критикою Варшави за введення зернового ембарго.
Як йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті МЗС Польщі, дипломату повідомили про "рішучий протест польської сторони" проти слів Зеленського.
"Заступник міністра передав рішучий протест польської сторони щодо вчорашніх заяв президента В. Зеленського на Генасамблеї ООН про те, що деякі країни ЄС удавали солідарність, опосередковано підтримуючи Росію", - сказано у ньому.
Заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський зазначив, що ця теза неправдива по відношенню до Польщі.
За його словами, тиск на Польщу на багатосторонніх форумах або направлення скарг до міжнародних трибуналів не є належним методом вирішення суперечок між країнами.
Він також зазначив, що ці дії не будуть ефективними проти Польщі, оскільки дії, вжиті з боку польського уряду щодо ембарго на зерно, нібито узгоджується з національним правом, правом ЄС та міжнародним законодавством.
Заступник міністра також висловив стурбованість нещодавнім публічним повідомленням вищих представників української влади, яке "нав’язує односторонню точку зору на багатоаспектну проблему експорту української агропродукції до сусідніх країн".
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