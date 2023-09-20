ЗСУ знищили три ворожі БМП і майже 60 окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку [ Редагувати ]
Українські військові продовжують знищувати ворога на Лиманському та Куп'янському напрямках. За останню добу вдалося ліквідувати 58 росіян.
Про це повідомляє начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
"На Лимано-Куп'янському напрямку росіяни сконцентрували понад 110 тисяч осіб особового складу. При втратах проводять перекидання додаткових бригад", - йдеться у заяві.
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