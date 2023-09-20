Бразилія готова обговорити з президентом Володимиром Зеленським питання, які його цікавлять. Це стосуватиметься і війни в Україні.

Про це заявив президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.

"Це буде розмова двох президентів, у кожного свої проблеми і своє бачення", - сказав глава Бразилії.

Також він сказав, що говоритиме із Зеленським про проблеми, які він захоче обговорити з ним.

Видання уточнює, що Лула да Сілва має намір нагадати Зеленському про бразильську "мирну ініціативу" врегулювання війни в Україні.