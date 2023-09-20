Президент Бразилії розповів про свої очікування від зустрічі із Зеленським [ Редагувати ]
Бразилія готова обговорити з президентом Володимиром Зеленським питання, які його цікавлять. Це стосуватиметься і війни в Україні.
Про це заявив президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.
"Це буде розмова двох президентів, у кожного свої проблеми і своє бачення", - сказав глава Бразилії.
Також він сказав, що говоритиме із Зеленським про проблеми, які він захоче обговорити з ним.
Видання уточнює, що Лула да Сілва має намір нагадати Зеленському про бразильську "мирну ініціативу" врегулювання війни в Україні.
по темі
Посла України Василя Зварича викликали до польського МЗС через заяву президента України Володимира Зеленського із критикою Варшави за введення зернового ембарго
Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні буде відкрито перший Офіс відновлення
Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну раду кандидатуру на посаду міністра оборони. Відомство очолить екс-глава Фонду держмайна Рустем Умєров
Президент України Володимир Зеленський цього місяця відвідає щорічну зустріч світових лідерів в ООН у Нью-Йорку
Восени Україну чекає багато завдань пов'язаних з очищенням держави від тих, хто намагається послабити її зсередини
Президент України Володимир Зеленський не знайомий з планом екс-президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні за 24 години, і закликав розкрити його деталі. Про це глава держави заявив в інтерв'ю телеканалу CNN, відповідаючи на питання, як він ставиться до пропозицій Трампа