Росія посилила авіаудари по прибережжю Херсонської області - ОВА [ Редагувати ]
Російські терористи посилили авіаудари по прибережних громадах Херсонської області.
Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
З початку дня терористи скинули на населені пункти регіону щонайменше девʼять керованих авіабомб. Під обстріли потрапили:
- Тягинка;
- Миколаївка;
- Одрадокам'янка.
"Мешканці міст та громад, розташованих вздовж Дніпра, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Обовʼязково йдіть до укриттів і не виходьте без нагальної потреби з будинків", - додав Прокудін.
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