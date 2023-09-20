Молдова допускає можливість вступу до Євросоюзу без території так званого Придністров'я, яку владу наразі не контролює. При цьому шукати шляхи вирішення конфлікту можуть вже після приєднання до блоку.

У МЗС заявили, що лівобережжя Дністра є складовою Молдови, і влада країни хоче мирного врегулювання придністровського конфлікту, зберігаючи при цьому європейський шлях держави. Там зазначили, що головна мета Молдови - вступити до ЄС як реінтегрована країна.

При цьому у Молдові розглядають інший варіант інтеграції до ЄС.

"Іншим варіантом могло б стати приєднання до ЄС тієї частини території, яка знаходиться під контролем законної та легітимної влади Кишинева, про що раніше сказав верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, - з подальшим вирішенням конфлікту", - заявили в міністерстві.

У МЗС зазначають, що, за словами Борреля, придністровський конфлікт не є перешкодою для вступу Молдови до ЄС, наголосивши, що подібні ситуації вже були.

"Таким чином, якщо Республіка Молдова не вступить до ЄС як реінтегрована країна, влада Кишинева разом з міжнародними партнерами продовжить шукати шляхи вирішення придністровського конфлікту навіть після приєднання до ЄС", - йдеться у повідомленні МЗС.