Зеленський заявив, що ООН в глухому куті, і назвав причину [ Редагувати ]
Право вето, яке загнало Організацію об'єднаних націй в глухий кут через перебування в руках російської федерації, потребує реформатування. Це допоможе повернути силу Статуту ООН.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відкритих дебатів Ради безпеки ООН.
"Резолюції Генеральної асамблеї підтверджують факт, що єдине джерело цієї війни – Росія. Втім, це нічого не змінило для Росії в ООН. Але саме такі ситуації змінили все для ООН. Маємо визнати - Організація в глухому куті щодо агресій", - заявив президент й додав, що людство сьогодні вже не покладає надій на ООН, коли мова йде про захист суверенних кордонів націй.
За словами Володимира Зеленського, лідери країн світу шукають нові майданчики або ж альянси, аби зменшити катастрофічний обсяг проблем, які у стінах ООН зустрічають риторику, а не рішення.
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