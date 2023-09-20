Погода 21 вересня: в яких регіонах будуть дощі та грози [ Редагувати ]
У четвер, 21 вересня, на більшій частині України буде суха погода. Втім, у деяких регіонах дощитиме. Також низку областей огорнуть тумани.
В Україні буде мінлива хмарність. Опадів не буде. Лише в Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській і Чернігівській областях вдень місцями невеликий короткочасний дощ і гроза. Вночі та вранці в більшості південно-західних і північних областей - туман.
В Україні вночі температура повітря становитиме +10-15°. Вдень на переважній більшості території повітря прогріється до +22-27°.
В четвер в області прогнозують мінливу хмарність. Вночі опадів не буде. Втім, удень - місцями невеликий короткочасний дощ і гроза. Вночі та вранці в області буде туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
В Київській області вночі температура буде +10-15°, вдень підніметься до +19-24°. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +13-15° тепла, а вдень - 23-25° тепла.
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