Північна Корея більшу частину року поставляє в росію 152-мм снаряди і ракети типу "Катюша".

Зазначається, що Північна Корея могла б надати рф широкий спектр товарів. Крім безпілотників і ракет, таких як KN-23, яка є майже точною копією російської балістичної ракети "Іскандер", вона може запропонувати самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню.

Видання, посилаючись на інформацію американської розвідки, повідомляє про регулярні поставки у рф 152-мм снарядів і ракет типу "Катюша".

"Росія купує зброю у КНДР та Ірану, тому що обидва режими вже настільки сильно постраждали від міжнародних санкцій, що їм нема чого втрачати, але вони можуть багато виграти, ведучи справи з російським диктатором Володимиром Путіним", - йдеться у матеріалі.