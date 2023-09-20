КНДР передає рф артилерійські снаряди і ракети типу "Катюша" - Economist [ Редагувати ]
Північна Корея більшу частину року поставляє в росію 152-мм снаряди і ракети типу "Катюша".
Зазначається, що Північна Корея могла б надати рф широкий спектр товарів. Крім безпілотників і ракет, таких як KN-23, яка є майже точною копією російської балістичної ракети "Іскандер", вона може запропонувати самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню.
Видання, посилаючись на інформацію американської розвідки, повідомляє про регулярні поставки у рф 152-мм снарядів і ракет типу "Катюша".
"Росія купує зброю у КНДР та Ірану, тому що обидва режими вже настільки сильно постраждали від міжнародних санкцій, що їм нема чого втрачати, але вони можуть багато виграти, ведучи справи з російським диктатором Володимиром Путіним", - йдеться у матеріалі.
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