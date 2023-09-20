21 вересня 2023 року за старим стилем будуть святкувати Різдво Пресвятої Богородиці. У зв'язку з переходом Православної церкви України на новий церковний календар, новоюліанський, це свято віряни вже відзначили 8 вересня. Ухвалення нового календарного стилю чи збереження старого є правом релігійних громад і монастирів.

Різдво Богородиці є одним з найбільш важливих православних свят, належить до двунадесятих. У народі називають його Друга Пречиста.

Це - день народження Матері Ісуса Христа. Подію передбачили задовго до її появи на світ. У "Сходах Якова", Пророцтва Єзекіїля, у Книзі притч Соломонових були такі пророцтва.

Що не можна робити 21 вересня

Через те, що це велике церковне свято, то існує багато заборон, які не варто порушувати:

не можна сваритися, особливо з близькими;

заборонено не надавати допомогу, адже можна самому опинитися на місці того, хто просить;

не можна працювати в оселі - прибирання, миття підлоги, прання, спалювання сміття, підмітання дворі - під суворою забороною;

жінкам категорично не можна братися за ножиці та голки, шити, в'язати, а також вишивати.

Не можна ходити на кладовище в Різдво Пресвятої Богородиці. Адже цей час більше асоціюється з радістю, аніж із сумом.

Що варто робити у свято