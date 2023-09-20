Різдво Пресвятої Богородиці: що можна і заборонено робити [ Редагувати ]
21 вересня 2023 року за старим стилем будуть святкувати Різдво Пресвятої Богородиці. У зв'язку з переходом Православної церкви України на новий церковний календар, новоюліанський, це свято віряни вже відзначили 8 вересня. Ухвалення нового календарного стилю чи збереження старого є правом релігійних громад і монастирів.
Різдво Богородиці є одним з найбільш важливих православних свят, належить до двунадесятих. У народі називають його Друга Пречиста.
Це - день народження Матері Ісуса Христа. Подію передбачили задовго до її появи на світ. У "Сходах Якова", Пророцтва Єзекіїля, у Книзі притч Соломонових були такі пророцтва.
Що не можна робити 21 вересня
Через те, що це велике церковне свято, то існує багато заборон, які не варто порушувати:
- не можна сваритися, особливо з близькими;
- заборонено не надавати допомогу, адже можна самому опинитися на місці того, хто просить;
- не можна працювати в оселі - прибирання, миття підлоги, прання, спалювання сміття, підмітання дворі - під суворою забороною;
- жінкам категорично не можна братися за ножиці та голки, шити, в'язати, а також вишивати.
- Не можна ходити на кладовище в Різдво Пресвятої Богородиці. Адже цей час більше асоціюється з радістю, аніж із сумом.
Що варто робити у свято
- У свято радять йти в храм на службу, ставити свічку і молитися. Якщо нема можливості, то можна молитися Богородиці вдома. У неї можна просити: наставити на шлях істинний, подарувати мир і злагоду в родині, про продовження роду, про легкі пологи.
- У Різдво Пресвятої Богородиці шанують матерів і намагаються допомогти цього дня. Традиційно родина збирається за столом.
- Варто подати щедру милостиню чи допомогти нужденним. Добро, зроблене в це свято, обов'язково повернеться, а в оселі запанує благополуччя та радісний дитячий сміх.
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