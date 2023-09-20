рф вдарила по прикордонню Харківської області: є руйнування та постраждалий [ Редагувати ]
російські війська, ввечері, 20 вересня, завдали удару по селу Перовське, що у Харківській області.
Про це повідомляє в Telegram Харківська ОВА.
За даними ОВА, під артилерійський обстріл поттрапив чоловік 1958 року народження. Також зафіксовано значні пошкодження приватного будинку.
Інформація щодо інших руйнувань уточнюється.
Зауважимо, що Перовське знаходиться на кордоні росії та України. Армія рф в останні місяці завдає значних ударів по прикордонних населених пунктах.
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