У Балаклійській громаді пошкоджено 60 відсотків лікарень: як виживали медики в окупації

Медики в той час намагалися будь-що допомагати людям, хоча в місті й в селах не було світла і зв'язку. Що пережили медики в окупації і як відновлюють сільські амбулаторії?