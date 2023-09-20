23 вересня в Україні настане день осіннього рівнодення, час, коли тривалість дня майже дорівнює тривалості ночі. З дня осіннього рівнодення починається календарна зима, після якої дні ставатимуть коротшими, а ночі довшими.

Астрологи рекомендують у цей день використати енергетику та досягти бажаного. Так, рекомендується скласти плани на майбутній рік, зібрати близьких та друзів, щедро пригостивши, щоб супроводжувала удача - пригостити яблуками знайомих.

Варто у день осіннього рівнодення позбутися всього зайвого: як речей, так і стосунків, які вже себе вичерпали - натомість отримаєте від Всесвіту нове та краще.

Не варто починати нові справи, переїжджати, робити серйозні придбання, сваритися.

Запаліть у день осіннього рівнодення свічку, яка є символом світла у темряві. Таким чином ми притягуємо до себе позитивну енергію та тепло. Вода, яка є джерелом життя, поглине вашу енергію та допоможе бажанням здійснитися.

Для цього наповніть чашу чистою водою та промовте над нею свої бажання, а потім випийте. Подякуйте природі за допомогу: знайдіть красиве місце і залиште там подарунок - наприклад, жменьку зерен.