В Україні зафіксували новий випадок небезпечної інфекції [ Редагувати ]
В Україні зареєстровано новий випадок кору. Його зафіксували в дитини у Чернівецькій області.
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.
За даними центру, захворювання виявлено у трирічної дитини. Її вакцинальний статус наразі з'ясовується.
Ризик зараження в Україні
"В Україні залишається високим ризик спалаху кору, одна з причин якого – низьке охоплення вакцинацією", - повідомили в центрі.
За їх даними, кір - це небезпечне інфекційне захворювання, яке швидко поширюється в місцях масового перебування людей.
Хвороба становить загрозу здоров'ю людини своїми ускладненнями, серед яких:
- пневмонія,
- вушна інфекція (отит),
- запалення мозку (енцефаліт),
- захворювання мозку (паненцефаліт),
- а також інвалідність і смерть.
При перших симптомах кору рекомендується відразу звернутися до сімейного лікаря.
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