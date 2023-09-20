У Києві на вулиці Великій Васильківській викрали автомобіль, доки патрульні оформляли ДТП за його участю. Про це повідомляє Патрульна поліція.

Як виявилося, дорогу не поділили Volkswagen Caddy і Skoda Fabia. Останнє авто стояло на деякій відстані від місця ДТП, оскільки не змогло зупинитися відразу після зіткнення.

Під час спілкування з учасниками події правоохоронці почули, як в автомобіль Skoda раптово завівся і почав рух, однак водій був поруч із інспекторами.

Поліцейські наздоганали втікачів і зупинили їх за кілька кварталів.

У салоні авто перебували двоє чоловіків із ознаками алкогольного сп'яніння. За словами власника авто, він бачить їх вперше.

Крім того, інспектори виявили ознаки сп'яніння й у власника автомобіля Skoda.