У Києві п’яні чоловіки викрали авто під час оформлення ДТП (фото) [ Редагувати ]
У Києві на вулиці Великій Васильківській викрали автомобіль, доки патрульні оформляли ДТП за його участю. Про це повідомляє Патрульна поліція.
Як виявилося, дорогу не поділили Volkswagen Caddy і Skoda Fabia. Останнє авто стояло на деякій відстані від місця ДТП, оскільки не змогло зупинитися відразу після зіткнення.
Під час спілкування з учасниками події правоохоронці почули, як в автомобіль Skoda раптово завівся і почав рух, однак водій був поруч із інспекторами.
Поліцейські наздоганали втікачів і зупинили їх за кілька кварталів.
У салоні авто перебували двоє чоловіків із ознаками алкогольного сп'яніння. За словами власника авто, він бачить їх вперше.
Крім того, інспектори виявили ознаки сп'яніння й у власника автомобіля Skoda.
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