Президент України Володимир Зеленський назвав два пункти, виконання яких допоможе повністю припинити бойові дії. Про це український лідер заявив у своєму виступі на засіданні Ради безпеки ООН у середу, 20 вересня.



За словами президента, тільки повне виконання цих пунктів зможе гарантувати мир та безпеку в Україні.



"Перше - це повне виведення усіх російських військ та військових формувань, включно з Чорноморським флотом росії або тими дірявими коритами, які від нього залишаться за час війни", - сказав Зеленський.



Окрім цього рф має вивести усіх найманців та квазівійськові формування з усієї суверенної території України в межах наших міжнародно визнаних кордонів 1991 року.



"Друге: повне повернення Україні ефективного контролю над усім нашим державним кордоном та виключною економічною зоною - в Чорному та Азовському морях, а також в Керченській протоці", - заявив президент.