Зеленський назвав два кроки до миру в Україні [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський назвав два пункти, виконання яких допоможе повністю припинити бойові дії. Про це український лідер заявив у своєму виступі на засіданні Ради безпеки ООН у середу, 20 вересня.
За словами президента, тільки повне виконання цих пунктів зможе гарантувати мир та безпеку в Україні.
"Перше - це повне виведення усіх російських військ та військових формувань, включно з Чорноморським флотом росії або тими дірявими коритами, які від нього залишаться за час війни", - сказав Зеленський.
Окрім цього рф має вивести усіх найманців та квазівійськові формування з усієї суверенної території України в межах наших міжнародно визнаних кордонів 1991 року.
"Друге: повне повернення Україні ефективного контролю над усім нашим державним кордоном та виключною економічною зоною - в Чорному та Азовському морях, а також в Керченській протоці", - заявив президент.
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