Українські бійці за допомогою дронів підбили три російські танки (відео) [ Редагувати ]
Українські військові за допомогою дронів атакували три ворожі танки на полі бою. Це вдалося зафіксувати на відео.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.
"Шершні Довбуша" боляче "жалять" ворожі танки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це результат роботи 68-мої окремої єгерської бригади.
На відео можна побачити як із дронів на танки скидають вибухівку. У результаті російські бронемашини отримують пошкодження, місцями починають диміти.
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