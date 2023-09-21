Німецька "Баварія" з рахунком 4:3 обіграла англійський "Манчестер Юнайтед" у матчі першого туру групового етапу футбольної Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася у Мюнхені.

Забитими м'ячами за "Баварію" відзначилися Лерой Сані (28-а хвилина), Серж Гнабрі (32), Гаррі Кейн (53, з пенальті) та Матіс Тель (90+2).

У "Манчестер Юнайтед" голами відзначилися Расмус Хейлунн (49), Каземіро (88) та Бруну Фернандеш (90+5).

В іншому матчі групи А турецький "Галатасарай" вдома зіграв внічию з данським "Копенгагеном" з рахунком 2:2.

У другому турі "Баварія" на виїзді зіграє з "Копенгагеном", а "Манчестер Юнайтед" прийме "Галатасарай". Зустрічі відбудуться 3 жовтня.

У групі В англійський "Арсенал" з рахунком 4:0 розгромив нідерландський ПСВ (Олександр Зінченко провів на полі 58 хвилин), а іспанська "Севілья" та французький "Ланс" зіграли внічию (1:1).

У матчах групи С іспанський "Реал" з рахунком 1:0 обіграв німецький "Уніон", а італійський "Наполі" виявився сильнішим за португальську "Брагу" (2:1).

У матчах групи D австрійський "Зальцбург" з рахунком 2:0 переміг "Бенфіку" (у воротах був наш Анатолій Трубін), а італійський "Інтер" та іспанський "Реал Сосьєдад" зіграли внічию (1:1).

Нагадаємо, напередодні у перший день групового етапу Ліги чемпіонів переможець цього турніру "Манчестер Сіті" переміг белградську "Црвену Звезду" - 3:1.

В іншому матчі групи G "Лейпциг" у гостях розібрався зі швейцарським клубом "Янг Бойз" - 3:1.

У групі F "Мілан" спочатку приймав "Ньюкасл" (0:0), а ПСЖ - дортмундську "Боруссію" (2:0).

У групі H "Барселона" не залишила шансів "Антверпену" - 5:0, а український "Шахтар" на своєму полі поступився "Порту" - 1:3.

У групі Е римський "Лаціо" звів внічию домашню зустріч з мадридським "Атлетіко" - 1:1, а голландський "Фейєноорд" переміг шотландський "Селтік" - 2:0.

В основному етапі Ліги чемпіонів беруть участь 32 команди, які розбиті на вісім груп. До 1/8 фіналу виходять по дві найкращі команди із групи. Фінал турніру відбудеться 1 червня 2024 року у Лондоні.