В ніч проти четверга, 21 вересня, росіяни вкотре атакували Україну. Мер Києва Віталій Кличко розповів про наслідки Київ атаки російських варварів на столицю.

Під час відбиття ракетної атаки по Києві силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей.

"Попередньо з приблизно 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55", розповіли в КМВА.

У Голосіївському районі, в частині, що знаходиться в центрі столиці, пошкоджені вікна в 5-поверховому будинку. Руйнувань і постраждалих немає.

У Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання.

За даними медиків, у Дарницькому районі постраждали 7 людей. Троє з них у лікарнях міста. Четверо отримали допомогу на місці. постраждалих немає.

У Дарницькому - всі служби ще працюють на місці падіння уламків на території інфраструктурного обʼєкту, а також на території СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти.

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