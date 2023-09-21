Окупанти вдарили по Черкасах: відео наслідків [ Редагувати ]
В ніч проти четверга, 21 вересня, росіяни вкотре атакували Україну. Кореспондент "Подробиць" Станіслав Кухарчук показав відео наслідків обстрілу Черкас.
Так виглядає готель "Центральний" у Черкасах.
Інформація стосовно загиблих та постраждалих наразі з’ясовується
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