У четвер зранку, 21 вересня, окупанти завдали масованого удару по Україні. Під ударом опинились Київ, Рівне, Харків, Черкаси та Хмельницький. Крім цього, в деяких областях працювало ППО.

Київ

В столиці через російську атаку є руйнування внаслідок падіння уламків ракет. Вони впали в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах.

В Святошинському районі зникло світло і вода. Пізніше повідомили про відновлення електросполучення.

У Шевченківському районі уламки пошкодили газову трубу, однак загоряння не сталося.

У Дарницькому районі пошкоджено СТО, заклад профтехосвіти, двоповерховий будинок та дві автівки. Поранень зазнали семеро людей, трьох із них госпіталізували. Серед них 18-річна дівчина і 9-річна дівчинка.

В Голосіївському районі постраждалих і руйнувань немає.

Херсон

Є загиблі та поранені. Близько 3:40 армія рф вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, коли люди ще спали.

Станом на цю годину відомо про двох загиблих мирних жителів. Їхні особи зараз встановлюються.

61-річна херсонка госпіталізована у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості.

81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці.

Рівне

Вибухи пролунали в місті близько 6:20, після чого в деяких районах зникло світло.

У частині міста зникло світло.

Влада Рівного поки не повідомляє подробиць про подію.

Харків

В Харківській ОВА повідомили, що по місту вдарило щонайменше шість ракет. Вибухи зафіксували, зокрема, у Слобідському районі.

Є пошкодження цивільної інфраструктури, інформація щодо постраждалих перевіряється.

Міський голова Ігор Терехов підтвердив інформацію про щонайменше шість "прильотів". Пізніше він повідомив про двох постраждалих внаслідок обстрілу.

Хмельницький

Близько 6:00 вибухи пролунали в Хмельницькому. Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомляв про роботу ППО, більше інформації поки що немає.

Черкаси

В Черкаській області повідомлялось про роботу ППО, а пізніше міський голова Андрій Бонадаренко повідомив, що внаслідок падіння уламків є влучання в об'єкт соціальної інфраструктури в центрі міста.