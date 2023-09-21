Масований обстріл України: які наслідки атаки у містах (фото,відео) [ Редагувати ]
У четвер зранку, 21 вересня, окупанти завдали масованого удару по Україні. Під ударом опинились Київ, Рівне, Харків, Черкаси та Хмельницький. Крім цього, в деяких областях працювало ППО.
Київ
В столиці через російську атаку є руйнування внаслідок падіння уламків ракет. Вони впали в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах.
- В Святошинському районі зникло світло і вода. Пізніше повідомили про відновлення електросполучення.
- У Шевченківському районі уламки пошкодили газову трубу, однак загоряння не сталося.
- У Дарницькому районі пошкоджено СТО, заклад профтехосвіти, двоповерховий будинок та дві автівки. Поранень зазнали семеро людей, трьох із них госпіталізували. Серед них 18-річна дівчина і 9-річна дівчинка.
- В Голосіївському районі постраждалих і руйнувань немає.
Херсон
Є загиблі та поранені. Близько 3:40 армія рф вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, коли люди ще спали.
Станом на цю годину відомо про двох загиблих мирних жителів. Їхні особи зараз встановлюються.
- 61-річна херсонка госпіталізована у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості.
- 81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці.
Рівне
Вибухи пролунали в місті близько 6:20, після чого в деяких районах зникло світло.
У частині міста зникло світло.
Влада Рівного поки не повідомляє подробиць про подію.
Харків
В Харківській ОВА повідомили, що по місту вдарило щонайменше шість ракет. Вибухи зафіксували, зокрема, у Слобідському районі.
Є пошкодження цивільної інфраструктури, інформація щодо постраждалих перевіряється.
Міський голова Ігор Терехов підтвердив інформацію про щонайменше шість "прильотів". Пізніше він повідомив про двох постраждалих внаслідок обстрілу.
Хмельницький
Близько 6:00 вибухи пролунали в Хмельницькому. Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомляв про роботу ППО, більше інформації поки що немає.
Черкаси
В Черкаській області повідомлялось про роботу ППО, а пізніше міський голова Андрій Бонадаренко повідомив, що внаслідок падіння уламків є влучання в об'єкт соціальної інфраструктури в центрі міста.
Наразі п'ятеро потерпілих. Під завалами щонайменше одна людина.
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