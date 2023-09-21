Окупанти завдали чергового обстрілу по Херсону. Так, в ніч проти 21 вересня росіяни вдарили по житлових кварталах міста. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.



Жахлива ніч для Херсона. Близько 3:40 армія рф вкрила вогнем житлові квартали Херсона. росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, коли люди ще спали.

Станом на цю годину відомо про двох загиблих мирних жителів. Їхні особи зараз встановлюються.