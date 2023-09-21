Окупанти вдарили по гуртожитку у Херсоні: є загиблі [ Редагувати ]
Окупанти завдали чергового обстрілу по Херсону. Так, в ніч проти 21 вересня росіяни вдарили по житлових кварталах міста. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
Жахлива ніч для Херсона. Близько 3:40 армія рф вкрила вогнем житлові квартали Херсона. росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, коли люди ще спали.
Станом на цю годину відомо про двох загиблих мирних жителів. Їхні особи зараз встановлюються.
61-річна херсонка госпіталізована у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості. 81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці.
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