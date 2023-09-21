У четвер, 21 вересня, у Львівській області окупанти завдали ракетні удари по підприємству у Дрогобичі. Зафіксовано два "прильоти" по цеху. Про це повідомляється у Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

Близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти - по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м.

За словами голови ОВА, ще один ракетний удар - по приватному двоповерховому складу.