Окупанти обстріляли підприємство в Дрогобичі Львівської області [ Редагувати ]
У четвер, 21 вересня, у Львівській області окупанти завдали ракетні удари по підприємству у Дрогобичі. Зафіксовано два "прильоти" по цеху. Про це повідомляється у Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.
Близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти - по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м.
За словами голови ОВА, ще один ракетний удар - по приватному двоповерховому складу.
Є загоряння на площі 20 кв.м. Пожежі ще гасять. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Не ігноруйте повітряних тривог.
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