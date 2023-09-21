Удар по Черкасах: кількість травмованих зросла [ Редагувати ]
Фото: скріншот
В ніч проти четверга, 21 вересня, росіяни вкотре атакували Україну. Триває розбір завалів зруйнованого корпусу готелю в Черкасах.
Станом на 08:40 кількість травмованих зросла до 10 осіб. Про це повідомили у МВС.
Постраждали люди, які перебували на той час в готелі та перехожі.
по темі
Prev Next
21 вересня 2023 09:00 Втрати рф: Генштаб оновив дані
Втрати росії у війні в Україні на ранок четверга, 21 вересня, склали 490 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 274 470 військових
21 вересня 2023 07:58 Масований обстріл України: які наслідки атаки у містах (фото,відео)
У четвер зранку, 21 вересня, окупанти завдали масованого удару по Україні
21 вересня 2023 07:38 Окупанти вдарили по Черкасах: відео наслідків
В ніч проти четверга, 21 вересня, росіяни вкотре атакували Україну
21 вересня 2023 07:22 Збито понад 20 цілей: Кличко розповів про наслідки атаки на столицю (фото)
В ніч проти четверга, 21 вересня, росіяни вкотре атакували Україну
21 вересня 2023 03:20 10 тисяч гривень: як отримати щомісячну виплату на дітей у Чехії
Українські біженці у Чехії можуть отримати грошову допомогу на дітей з інвалідністю