У четвер, 21 вересня, армія рф атакувала Україну десятками ракет. До нападу залучили десять літаків Ту-95мс.

Про це заявив полковник, речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

Десятки ракет сьогодні атакували нашу територію зі стратегічної авіації. Близько 10 літаків Ту-95мс завдали цього удару в кілька хвиль. З різних напрямків рухалися ракети. В багатьох областях працювала ППО.

Він додав, що варто дочекатися остаточного підрахунку, коли буде відомо скільки всього ракет було збито.