"Окупанти атакували Україну десятками ракет з різних напрямків" - Ігнат [ Редагувати ]
У четвер, 21 вересня, армія рф атакувала Україну десятками ракет. До нападу залучили десять літаків Ту-95мс.
Про це заявив полковник, речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.
Десятки ракет сьогодні атакували нашу територію зі стратегічної авіації. Близько 10 літаків Ту-95мс завдали цього удару в кілька хвиль. З різних напрямків рухалися ракети. В багатьох областях працювала ППО.
Він додав, що варто дочекатися остаточного підрахунку, коли буде відомо скільки всього ракет було збито.
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