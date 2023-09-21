По Україні випустили 43 ракети: скільки вдалось збили [ Редагувати ]
В ніч на четвер, 21 вересня, окупанти випустили по Україні 43 ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Більшість ворожих ракет було збито. Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в Telegram.
Він зазначив, що атака розпочалася близько 3:40. Зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса.
Ракети запускали у декілька хвиль. У повітряний простір України вони заходили з різних напрямків, а по маршруту постійно змінювали курс.
В результаті бойової роботи сили протиповітряної оборони знищили 36 крилатих ракет. До відбиття атака залучили зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні групи та інші засоби.
Також, як зазначив Залужний, о 6:00 росіяни вдарили зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову.
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