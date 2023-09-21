У Чорногорії автобус злетів з обриву: серед постраждалих є українці [ Редагувати ]
У Чорногорії на трасі Цетинє-Будва пасажирський автобус впав з обриву. Щонайменше двоє осіб загиблі. Серед постраждалих також є українці. Про це повідомляє Pobjeda.
За попередніми даними, в автобусі, який з'їхав з дороги та впав у прірву, було від 30 до 35 пасажирів. Загинули громадянин Британії та дев'ятнадцятирічна дівчина з Чорногорії.
Серед постраждалих українців тяжкі тілесні ушкодження отримав чоловік, який зараз перебуває в дуже важкому стані в реанімації. Йому ампутували ліву кінцівку.
Як повідомляється, водія автобуса заарештували за підозрою у порушенні безпеки дорожнього руху.
За даними правоохоронців, ДТП сталася внаслідок того, що водій з невідомої причини не впорався з керуванням автобусом і, прорвавши захисну огорожу, приземлився в прірву глибиною близько 20 метрів.
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