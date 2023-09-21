У Чорногорії на трасі Цетинє-Будва пасажирський автобус впав з обриву. Щонайменше двоє осіб загиблі. Серед постраждалих також є українці. Про це повідомляє Pobjeda.

За попередніми даними, в автобусі, який з'їхав з дороги та впав у прірву, було від 30 до 35 пасажирів. Загинули громадянин Британії та дев'ятнадцятирічна дівчина з Чорногорії.

Серед постраждалих українців тяжкі тілесні ушкодження отримав чоловік, який зараз перебуває в дуже важкому стані в реанімації. Йому ампутували ліву кінцівку.

Як повідомляється, водія автобуса заарештували за підозрою у порушенні безпеки дорожнього руху.

За даними правоохоронців, ДТП сталася внаслідок того, що водій з невідомої причини не впорався з керуванням автобусом і, прорвавши захисну огорожу, приземлився в прірву глибиною близько 20 метрів.