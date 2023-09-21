Атака на Київ: госпіталізовано ще одну постраждалу (фото) [ Редагувати ]
У четвер, 21 вересня, у Києві госпіталізували ще одну людину, яка постраждала через ракетну атаку окупантів. До лікарні доставили 16-річну дівчину. Про це повідомляється у Telegram мера столиці Віталія Кличка та управління ДСНС Києва в Facebook.
Як зазначив Кличко, у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків була пошкоджена газова труба, також там вибило вікна в гуртожитку поруч. Медики госпіталізували постраждалу 16-річну дівчину з гострою реакцією на стрес.
Також рятувальники показали, як ліквідовували наслідки ворожої атаки у Дарницькому та Шевченківському районах Києва. Внаслідок падіння уламків ракет спалахнули пожежі.
Через російські ракети пошкоджені будинки, авто СТО. На місцях подій працювали 55 рятувальників та 10 одиниць основної і спеціальної техніки.
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