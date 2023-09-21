Парамедикиня Пташка рівно рік тому разом із побратимами повернулася додому з полону в рамках великого обміну. Цей день вона називає другим днем народження.

Під час розмови Пташка розповість:

Які спогади про "Азовсталь" і як російські застінки досі не дають спати по ночах?

Як залізні пташки від Пташки нині допомагають нашим військовим?

Чому захисниця знову повернулася на фронт і як переосмислила своє ставлення до війни?

Чому співає - навіть у найтяжчі моменти?

Інтерв'ю з Катериною "Пташкою" Поліщук, а також спогади інших учасників того обміну дивіться сьогодні у підсумковому випуску від "Подробиць" в ефірі Марафону "Єдині новини".

Також просимо підтримати збір нашої Пташки. Зараз парамедикиня збирає на Mavic для 59 ОМПБр. Задонатити можна за ПОСИЛАННЯМ.