З'явилися фото наслідків ракетного удару по Рівному [ Редагувати ]
У мережі опублікували фото наслідків ракетного удару по Рівному 21 вересня. російська ракета влучила в СТО.
Про це повідомляє очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль в Telegram.
Рятувальники вже ліквідували наслідки ракетного удару по станції техобслуговування автомобілів та повністю загасили загоряння.
Як зазначають в ОВА, внаслідок влучання ракети спалахнула пожежа у підсобних приміщеннях СТО. Вогонь охопив 100 квадратних мерів.
Пожежа знищила п'ять автомобілів, ще три автівки та дві будівлі пошкоджені.
Нагадаємо, цієї ночі рф випустила по Україні 43 ракети зі стратегічної авіації. Наші сили ППО знищили 36 ракет. Про всі наслідки ворожої атаки дізнайтеся у нашому матеріалі.
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