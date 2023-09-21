Під Києвом ракета влучила в завод Pepsi (фото, відео) [ Редагувати ]
Внаслідок ракетного удару по Київщині в четвер, 21 вересня, у місті Вишневе Бучанського району області постраждав завод Pepsi.
Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Ірпінь. Буча. Гостомель".
Повідомляється, що у Вишневому є влучання уламків у декількох місцях. Постраждали будівлі промислової зони. Є поранені серед працівників. Попередньо, без жертв. Всі екстрені служби на місці.
Нагадаємо, в четвер, 21 вересня вночі рф вчергове завдала ракетні удари по Україні. Наразі відомо про атаки на Київ, Харків, Рівне, Львівщину та Івано-Франківську область.
Внаслідок роботи ППО в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах столиці сталося падіння уламків. Окрім того, окупанти завдали 6 ударів по місту Харків, зокрема у Слобідському районі. Є пошкодження цивільної інфраструктури.
У Рівному повідомлялося про вибухи, зникло світло. Також вибухи пролунали на Франківщині та Львіщині.
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