Внаслідок ракетного удару по Київщині в четвер, 21 вересня, у місті Вишневе Бучанського району області постраждав завод Pepsi.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Ірпінь. Буча. Гостомель".

Повідомляється, що у Вишневому є влучання уламків у декількох місцях. Постраждали будівлі промислової зони. Є поранені серед працівників. Попередньо, без жертв. Всі екстрені служби на місці.

Нагадаємо, в четвер, 21 вересня вночі рф вчергове завдала ракетні удари по Україні. Наразі відомо про атаки на Київ, Харків, Рівне, Львівщину та Івано-Франківську область.

Внаслідок роботи ППО в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах столиці сталося падіння уламків. Окрім того, окупанти завдали 6 ударів по місту Харків, зокрема у Слобідському районі. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

У Рівному повідомлялося про вибухи, зникло світло. Також вибухи пролунали на Франківщині та Львіщині.