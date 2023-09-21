"Бавовна" продовжуватиметься: Ігнат про атаки на військові об'єкти рф у Криму [ Редагувати ]
"Бавовна" на тимчасово окупованих територіях, зокрема на військових обєктах росіян в Криму, відбуватиметься й надалі, адже Україні необхідно знищувати ворога та його логістику.
Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform.
"Ви бачите результати роботи Повітряних сил, зокрема це два кораблі, які відправлені услід за крейсером "Москва", тобто знищені були точними ударами наших пілотів, ну й інші удари, які здійснюються. Це вражання складів боєприпасів на окупованій території, зокрема в Криму", - сказав Ігнат.
Він також додав, що "бавовна" на окупованих росіянами територіях України відбуватися буде й надалі.
"Ми не можемо в односторонньому порядку просто захищатися. Ми маємо знищувати ворога, знищувати його логістику, в тому числі знищувати штаби, органи військового управління, які ворог має на різних напрямках", - зазначив речник.
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