Момент вибуху в Черкасах, який прогримів під час масованого російського удару по Україні вранці 21 вересня, потрапив на відео. Його зафіксувала камера спостереження одного із закладів.

Ролик з'явився у місцевих Telegram-каналах. Очевидці також показали, що після падіння уламків на місці інциденту сталася пожежа. Пошкоджено будинки навколо й територія ринку.

Зазначимо, що бойова частина російської ракети знищила готель у центрі міста. Кількість постраждалих (за інформацією на 12:20 четверга) – щонайменше 11 осіб.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець уточнив, що там упали уламки ворожої ракети, внаслідок чого постраждав об'єкт соціальної інфраструктури.

За даними обласної військової адміністрації, всього над Черкащиною під час російської атаки було збито чотири ракети. Найбільших руйнувань зазнав обласний центр.

Нагадаємо, цієї ночі рф випустила по Україні 43 ракети зі стратегічної авіації. Наші сили ППО знищили 36 ракет. Про всі наслідки ворожої атаки дізнайтеся у нашому матеріалі.