Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона у четвер, 21 вересня. Глава держави проведе у столиці США важливі переговори.

"Сьогодні важливі переговори у Вашингтоні. ППО для України - серед топових питань", - зазначив президент.

Зеленський додав, що для програшу росії у війні Україні потрібно більше ППО, підтримки на передовій, а також більше санкцій проти рф.

Також глава держави відреагував на сьогодні масований обстріл України російськими окупантами.

"Я вдячний рятувальникам, які миттєво розпочали ліквідацію наслідків улучань. Дякую й кожній країні, яка вже надала Україні протиракетні системи. Працюємо, щоб повністю позбавити росію терористичного потенціалу. Маємо прийти до цього результату", - додав він.