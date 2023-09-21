Зеленський прибув до Вашингтона та зробив заяву [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона у четвер, 21 вересня. Глава держави проведе у столиці США важливі переговори.
"Сьогодні важливі переговори у Вашингтоні. ППО для України - серед топових питань", - зазначив президент.
Зеленський додав, що для програшу росії у війні Україні потрібно більше ППО, підтримки на передовій, а також більше санкцій проти рф.
Також глава держави відреагував на сьогодні масований обстріл України російськими окупантами.
"Я вдячний рятувальникам, які миттєво розпочали ліквідацію наслідків улучань. Дякую й кожній країні, яка вже надала Україні протиракетні системи. Працюємо, щоб повністю позбавити росію терористичного потенціалу. Маємо прийти до цього результату", - додав він.
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