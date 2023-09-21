У Москві сталася потужна пожежа в торговому центрі (відео) [ Редагувати ]
У міському окрузі Щербинка, що входить до складу Москви, спалахнула потужна пожежа у торговому центрі.
Про це повідомляють в Telegram-канали "Осторожно, Москва".
За даними МНС, на Сімферопольському шосе у Щербинці загорілися покришки і картон на території ТЦ.
Пожежа охопила 500 квадратних метрів.
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