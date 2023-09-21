Окупанти з ночі обстрілюють Херсонщину: пʼятеро загиблих, 11 поранені (відео) [ Редагувати ]
Херсон і область з ночі зазнають потужних обстрілів, вже п'ятеро загиблих та десять поранених, повідомляє ОВА.
У Білозерці через ворожий удар одна людина загинула, двоє - поранені. По обіді окупанти обстріляли Дар'ївську громаду на Херсонщині, загинув 58-річний чоловік.
Ворог увесь день криє вогнем Херсонщину. Від початку цієї доби через російські обстріли постраждали 16 людей: у пʼятьох росіяни забрали життя, ще 11 - травмовані.
Вночі, коли люди мирно спали в своїх оселях, окупанти здійснили черговий терористичний удар. Вони обстріляли гуртожиток у Херсоні. Цим ударом росія обірвала життя двох херсонців, ще пʼятеро - поранені.
Фахівці Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби проводять першочергові ремонтні роботи.
Наслідки жахливого російського удару у відео.
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