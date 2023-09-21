Херсон і область з ночі зазнають потужних обстрілів, вже п'ятеро загиблих та десять поранених, повідомляє ОВА.

У Білозерці через ворожий удар одна людина загинула, двоє - поранені. По обіді окупанти обстріляли Дар'ївську громаду на Херсонщині, загинув 58-річний чоловік.

Ворог увесь день криє вогнем Херсонщину. Від початку цієї доби через російські обстріли постраждали 16 людей: у пʼятьох росіяни забрали життя, ще 11 - травмовані.

Вночі, коли люди мирно спали в своїх оселях, окупанти здійснили черговий терористичний удар. Вони обстріляли гуртожиток у Херсоні. Цим ударом росія обірвала життя двох херсонців, ще пʼятеро - поранені.

Фахівці Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби проводять першочергові ремонтні роботи.

Наслідки жахливого російського удару у відео.