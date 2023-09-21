Більшість Сенату США в середу, 20 вересня, підтримали кандидатуру командувача ВПС США генерала Чарльза К. Брауна на посаду голови Обєднаного комітету начальників штабів США. Браун обійме посаду наприкінці вересня - після відставки Марка Міллі. Про це повідомляє "Голос Америки".

Сенат затвердив (83 голоси "за", 11 "проти,") кандидатуру Чарльза Брауна на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів, за поданням президента США Джо Байдена. Разом із ним сенатори затвердили призначення низки інших вищих старших офіцерів.

Браун - колишній пілот винищувача, який отримав досвід командування в Тихому океані. Він стане другим темношкірим офіцером, який очолить Об’єднаний комітет начальників штабів після Коліна Пауелла два десятиліття тому.