Україна домовилась зі Словаччиною ліцензувати імпорт зерна. Найближчими днями Київ відкличе свій позов до СОТ до Словаччини. Про це представниця міністерства сільського господарства Словаччини Крістіна Юричкова заявила агентству TASR.

На онлайн-зустрічі, яка відбулася 20 вересня, Київ та Братислава домовилися регулювати торгівлю зерном з допомогою ліцензій.

Україна та Словаччина домовилися про створення системи торгівлі зерном на основі видачі та контролю ліцензій. Поки ця система не працюватиме коректно і не буде повністю протестована, заборона на імпорт чотирьох товарів з України від 16 вересня залишається в силі.

За словами Юричкової, міністр сільського господарства Словаччини Йозеф Біреш попросив свого українського колегу відкликати позов до Світової організації торгівлі, а також відновити торгівлю словацькою продукцією в Україні.

Міністр сільського господарства України Микола Сольський пообіцяв вжити заходів до 20 вересня.

Водночас міністри сільського господарства Польщі та України шукають взаємовигідне рішення у зерновому питанні, повідомив Мінсільгосп України.

"Міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання, та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн. Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвались та погодили, з урахуванням цього, виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту.

Наступні переговори відбудуться в найближчі дні, під час яких буде обговорено підготовлені до того часу питання від обох сторін. Також польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього", - повідомляє Мінсільгосп.

16 вересня Єврокомісія не стала продовжувати ембарго на постачання агропродукції з України до п'яти близьких до країн - Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

У відповідь на це Словаччина, Польща та Угорщина запровадили одностороннє ембарго на імпорт сільгосппродукції України.