Єгипет відмовився від російської пшениці на користь Франції та Болгарії - Bloomberg [ Редагувати ]
Єгипет відмовився від купівлі російської пшениці на користь Франції та Болгарії. Про це повідомили джерела Bloomberg.
За словами джерел агентства, знайомих із питанням, Єгипет закупить 500 тис. тонн пшениці у Франції та Болгарії після того, як Москва заблокувала поставки російського зерна.
Це другий випадок за останні кілька місяців, коли закупівлю російської пшениці державним закупником Єгипту було зірвано через спробу Москви встановити неофіційний мінімальний рівень цін.
Як розповіли Reuters три трейдери, Єгипет також розглядає постачання зерна з Казахстану. Для фінансування угоди Каїр веде переговори з банком, який базується в Абу-Дабі.
Переговори щодо кредитної угоди для закупівель зерна у Казахстану знаходяться на ранній стадії, зараз обговорюються ціна зерна та його кількість, а також умови кредиту.
4 вересня головне управління постачання Єгипту домовилося з приватним трейдером про купівлю 480 тис. тонн російської пшениці по $270 за тонну, включаючи фрахт. Це нижче за неофіційний мінімальний рівень цін, який намагалися встановити російські чиновники.
Через кілька днів Єгипет повідомив, що за поставки зерна відповідатиме швейцарська компанія Solaris. Вона матиме право купуватиме пшеницю з будь-якої країни.
Російські зернові порти переповнені після двох років рекордних урожаїв та крадіжок українського зерна з окупованих територій. Надлишок пропозиції тисне на місцеві ціни, спонукаючи чиновників вводити мінімальний ціновий рівень, щоб підтримати ринок.
Єгипет - найбільший імпортер пшениці у світі. Майже всі поставки йдуть через Головне управління поставок Єгипту. Минулого сезону Єгипет збільшив закупівлю пшениці у росії на 61,1% - до 8,1 млн тонн. 2 серпня Єгипет закупив 300 тис. тонн російської пшениці по $250 за тонну.
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