Після ракетних ударів прилеглі будинки лишилися без води та газу.

росія продовжує ракетний терор. Чергова нічна атака. Під вогнем окупантів -одразу декілька регіонів країни. Загалом ворог запустив 43 ракети. 36 Силам протиповітряної оборони вдалось збити. Падіння уламків та серйозні руйнування у столиці. Пошкоджено гуртожиток, сім постраждалих.

Десять травмованих - у Черкасах. В середмісті зруйновано готель. Зафіксували прильоти і на Рівненщині. Крилатою ракетою росіяни пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури. Нагадаю, це вперше за шість місяців. Та найбільше прильотів - в Харкові. росіяни біли по місту балістикою. Більше подробиць - в матеріалі Світлани Шекери.

Шість потужних вибухів розбудили харків'ян о шостій ранку. Клуби диму здіймалися над Слобідським районом. Всі шість прильотів - по промисловій зоні.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Одна з ракет поцілила прямо в дорогу. Тут утворилася величезна яма глибиною більше 3х метрів. Пошкоджено водогін та каналізацію.

За уламками правоохоронці визначили - це були ракети С-300. Їх, як зазвичай, запустили з території російського Бєлгорода. Ракети поцілили в невеликі промислові підприємства, склади, офіси, винесло шибки в лікарні. Уламки повалили паркани та побили фасади житлових будинків. Зранку стало відомо про 2-х постраждалих. З часом їх кількість виросла до 3х.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської області:

Травми отримали три особи, це троє чоловіків 24, 58 та 66 років, які знаходилися поряд, один з цих чоловіків відмовився від госпіталізації, в нього були нетяжкі травми. Двоє двох було чоловіків госпіталізовано, вони також не в тяжкому стані.

На місці одного з влучань спалахнула пожежа. Вибуховою хвилею зі всіх навколишніх будівель винесло вікна й двері.

Микола Погорєлов, директор підприємства:

Ракета поцілила поруч буквально декілька метрів від нас. Немає вікон, виламало всі ворота всі двері. Зараз поліземо на кришу на дахи, побачимо, що там по пробоям по осколочним. Люди, слава богу, не постраждали тварина також ціла, собачка у нас овчарка-охоронець. Ціла дуже налякана, але ціла.

На подвір'ї цього підприємства - шматки металу та скловати, які вибуховою хвилею перекинуло сюди з сусіднього складу.

Віктор, робітник підприємства:

Ну наверное прилет был скорее всего от на завод. Оттуда и металл прилетел. Вот же оно видно последствия, и дым, всё оттуда.

У цьому кондитерському цеху частину продукції доведеться викинути.

Тетяна, працівниця кондитерського цеху:

Печенье, тортики, кондитерское производство. Продукция пострадала, окна пострадали, люди, слава богу, целы.

А до цього швацького цеху - на третій поверх - залетіли цілі шматки асфальту. Посеред завалів будівельного сміття пані Юлія роздивляється, чи вціліла її швацька машинка.

Юлія Баранцова, швачка:

Вот стойка уже сломана. Мотор в принципе далеко, под машиной. Ну будем надеяться, что он не пострадал.

Після ракетних ударів прилеглі будинки лишилися без води та газу. На місці прильоту увесь день працюють комунальники, щоб відновити постачання.