У районі Андріївки та Кліщіївки ворог не припиняє спроб контратак.

Більше 20 бойових зіткнень за добу. Бої - майже по всій лінії фронту. За повідомленнями Генштабу, Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Нині бійці Збройних сил укріплюються там на відбитих у ворога позиціях. Росіяни ж намагаються йти в наступ неподалік Мар'їнки та Авдіївки. Вище, в районі Куп'янська, росіяни активно застосовують артилерію та міномети.

Запеклі бої тривають біля Бахмуту. Окупанти намагаються повернути втрачені позиції біля Кліщіївки та Андріїївки. Детальніше про ще одну воєнну добу на українському Донбасі - в нашому огляді.

Авіаційних ударів окупанти завдали сьогодні і по Луганщині та Донеччині. Села Надія, Невське, Білогорівка, Торське, Спірне, Нью-Йорк, Красногорівка та Вугледар зазнали атак росіян з неба та землі. НЕ полишають спроб атакакувати і в Кліщіївці. Але вони не просунулися на жодному з напрямків! Євген Соломін з деталями східного фронту.

Російські війська не припиняють спроб атакувати деокуповані території Луганщини. Чергова масована атака напередодні призвела до загибелі жінки. Окупаційні війська відкрили артилерійський вогонь по Невському.

Артем Лисогор, голова Луганської ОВА:

Загарбники використовували авіаційні бомби ФАБ-500. Ми маємо загиблу 85-річну жінку, яка отримала поранення голови, несумісне із життям. Її домоволодіння зруйноване.

Окупанти гатили по селах Надія та Білогорівка. Тут працювала російська авіація та артилерія. На Сватівсько-Куп'янському напрямку було знищено кілька одиниць потужного спеціального військового обладнання окупантів. Зокрема і російський комплекс "Силок-01", призначений для виявлення та виведення з ладу українських дронів.

Загарбники ховали техніку на даху будівлі. Проте оперативна група СБУ розвідала місцезнаходження російського антидронового обладнання та знищила його… за допомоги ударного дрону.

Також оперативники знищили систему, яка глушила радіосигнал, супутникову навігацію та чинила перешкоди ЗСУ у використанні високоточної зброї на Сватівсько-Купʼянському напрямку.

Попри обстріли у Невське, Макіївку, Новолюбівку та Греківку прориваються волонтери та поліція. Якраз перед приїздом волонтерів та поліцейьских російські війська обстрілювали Макіївку.

Напередодні окупанти обстріляли Торецьк і околиці. Унаслідок атаки загинули чотири людини.

У районі Андріївки та Кліщіївки ворог не припиняє спроб контратак. Росіяни намагаються безуспішно повернути втрачені позиції. У вогні вся лінія фронту.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки.

Тут протягом минулої доби ворог здійснив 13 спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони тримають позиції.

Це - шестирічна Марійка з села Північного.

Згадує про останні місяці життя вдома. Від російських ракет ховалися просто на підлозі власного будинку.

Дітей та їхніх батьків рідні стіни якимось дивним чином врятували, а от бабусі пощастило менше. Вона поверталася з храму, коли росіяни почали гатити по селу. Її поранило в ногу, сусіда вбило. Дорослі вирішили виїжджати з цього пекла.

Антон Пронь, поліцейський групи "Білий янгол":

Населений пункт знаходиться в 2-х кілометрах від лінії бойових дій, ворожа артилерія не замовкає. Бють з артилерії, РСЗВ. Дуже небезпечний район.

З Північного вдалося вивезти і підлітка з батьком. Родина також натерпілася від постійних обстрілів росіян

Броньованим спецтранспортом та безпечним маршрутом родини доставили в Краматорська. Спецоперація з порятунку людей, хоч і проходила під обстрілами, але завершилася вдало.