Швеція передала Україні 10 танків Stridsvagn 122 (Strv122), які є модернізованим аналогом німецьких Leopard 2А5. Разом із ними додому повернуться українські військові, які пройшли навчання у скандинавській країні, повідомляє Міноборони Королівства.

"Ми надали їм те, що змогли дати з якісної техніки та хороших знань. Ми бажаємо їм успіху в звільненні своєї країни", - повідомив начальник оперативного відділу штабу армії Матс Людвіг.

Танки Stridsvagn 122 є спільним доопрацюванням Швеції та Німеччини німецького Leopard 2А5, їх виробили у кількості 3 600 екземплярів. ​Шведська армія має 120 таких машин.

Рішення про передачу 10% танків Україні було ухвалено 24 лютого 2023 року - у першу річницю початку збройного вторгнення.

Впродовж 30 років ці танки становили кістяк шведських механізованих бригад. Тепер українська армія має у своєму розпорядженні десять таких машин.

"Я вважаю абсолютно правильним рішенням подарувати ці танки [Україні]. Зрозуміло, що це позначається на можливостях [шведської] армії. Тому ці танки мають бути заповнені якнайшвидше. Також необхідно придбати їх у більшій кількості. В іншому випадку армія не зможе досягти цілей зростання, затверджених рішенням щодо оборони від 2020 року, або вимог, які пред'являються членством у НАТО", - заявив командувач армії Йонні Ліндфорс.

Нагадаємо, Україна та Швеція домовились про спільне виробництво БМП CV-90.