Сили оборони України Кліщіївку та Андріївку на Бахмутському напрямку. Це дозволяє розширити плацдарм і можливість тиснути на Бахмут з півдня. Фактично можна говорити про прорив опорної лінії російських окупантів на південно-західному секторі від Бахмута.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Дійсно, вони (росіяни - ред.) не можуть тримати оборону. Якби вони могли, маючи кількісну перевагу, а саме там кількісна перевага у російських окупантів була достатньо серйозна. Вони мали достатньо можливостей здійснення оборонних дій. Але вони їх не утримали. Вони не утримали позицій, не утримали Андріївку, Кліщіївку.

Отже, все це вказує на те, що деградація їх оборонного функціонала - наявна. Вони втрачають свій ресурс та не можуть втримувати позиції. Тут цікавий інший момент. Кількісно їх набагато більше. І це парадоксальна ситуація, коли у наступі, маючи меншу кількість, Сили оборони України перемагають російські окупаційні війська, які знаходяться у більшій кількості, але обороні.

... Це говорить про нестачу сил, ресурсу, бо з чого почалися наші наступальні дії саме на півдні, у Запорізькій області? З прориву першої лінії оборони ворога. Які дії почало російське командування через два тижні, які почався наш наступ - у цій локації? Вони почали поступово використовувати резерви, які знаходились у другій лінії оборони.

І фактично вони зараз вийшли на той рівень, коли у них відсутні резерви по другій лінії. А ми знаходимось у ній і розширюємо свій плацдарм.

Як можна зупинити розширення нашого плацдарму, якщо не вистачає ресурсу? Тільки перетягаючи з інших фронтів. І саме тому вони з зони відповідальності групи військ "Центр" та групи військ "Захід" почали перетягати десантні підрозділи - 7-а ДШД, 76-та ДШД, 234-й, 237-й десантні полки. ними намагалися оті прогалини заповнити на півдні, у Запорізькій області", - розповів Олександр Коваленко.