43 ракети різних типів з десяти бомбардувальників. Саме стільки росіяни запустили по Україні цього ранку. 36 цілей вдалось збити - повідомили у командуванні Повітряних сил. Чотири ракети знищили над Черкащиною. Уламки однієї з них впали на будівлю готелю у середмісті обласного центру. Приміщення частково зруйнуване. На цю хвилину відомо про одинадцять постраждалих. Про ліквідацію наслідків падіння уламків - у наступному сюжеті.

Світанок у Черкасах. У середмісті горять торгові павільйони поблизу зруйнованої будівлі готелю. Рятувальники виносять першого постраждалого.

Частина збитої ворожої ракети цього ранку впала у центрі міста, поряд із базаром. Численних жертв вдалось уникнути завдяки ранній годинні, працівники ринку та офісів ще не вийшли на роботу. Свідками падіння уламків стали мешканці будинку поряд.

Валерій, житель Черкас:

Добрячий шум, я дивлюсь де ж воно летить, справою сторони в мене ж балкон на уровні моїх глаз висота цього готелю, полумʼя, іскри, ну і послєдствія ви бачите.

У багатоповерхівці вибило ледь не всі вікна, та головне - вціліли мешканці..

Міла, жителька Черкас:

Ми всі сразу вийшли, люди самі всьо убрали мешканці цього будинку, все прибрали, бачте, скла нічого немає, бомбосховище у нас є, люди там спрятались.

Без травмованих все ж не минулося - це випадкові перехожі та ті, хто перебував у приміщенні готелю. До шпиталю доправили шістьох людей.

Ігор Фесун, директор Черкаського обласного Центру екстреної медичної допомоги:

Черепно-мозкові, невеличкі осколкові, там є і кінцівок, вони не є критичними, повторюсь, всі пацієнти, слава богу, знаходяться в нормальному стані, думаю, так буде і далі.

У приміщенні, куди влучив уламок ракети, могло перебувати зо два десятки людей, бо 15 номерів у готелі було заброньовано. Рятувальники одразу евакуювали десятьох осіб.

Юлія Норовкова, речниця ГУ ДСНС у Черкаській області:

Імовірно, під завалами можуть бути люди. Тому поки ми не перевіримо, і не удостовіримось, шо там немає людей, які потребують допомоги, ми звичайно з місця не поїдемо. Розбирають завали, прибирають дерева, залучені також піротехніки, медики.

Загалом цього неспокійного ранку над Черкащиною бійці Сил ППО збили чотири ракети. Наймасштабніші руйнування від падіння уламків саме у Черкасах.

Ігор Табурець, голова Черкаської обласної військової адміністрації:

Маємо велику кількість пошкоджень сусідніх будівель, саме вибиті вікна, пошкоджені балконні перекриття, зараз будуть працювати відповідні комісії для складання актів для фіксації руйнації і внесення цього в електронніреєстри для отримання компенсацій.

Усі докази чергового злочину росіян фіксують слідчі. Світ вкотре побачив: Україна захищається від держави-терористки.