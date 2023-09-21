На Куп'янському напрямку, де з 9 серпня було оголошено обов'язкову евакуацію населення, нині працює більше двох десятків евакуаційних груп.

Ракетою по волонтерській машині. Черговий воєнний злочин росіян на Харківщині. Під час евакуації мирного населення в Куп'янському районі, цивільна машина потрапила під обстріл. Волонтери вже поверталися з людьми з Ківшарівки, і в цей час, на мосту, в їхню машину поцілила російська ракета. Після прямого влучання загинуло восьмеро людей. Напередодні волонтери зібралися, аби розказати про своїх побратимів та їх небезпечну роботу.

Це кадри - з місця влучання ворожої ракети по мосту через річку Оскіл. Саме в цей час волонтери трьома машинами евакуйовували людей з Ківшарівки. Після удару дві машини впали в річку, люди з них змогли випливти. Третє авто - розірвало прямим попаданням.

Володимир Тимошко, начальник ГУ НПУ в Харківській обл.:

В ньому знаходилося два волонтери, чотири особи - це місцевий мешканці, які евакуйовувалися і два військовослужбовці, яких просто по дорозі підкинули волонтери з одної точки до іншої. Всього вісім осіб, всі загинули.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської області:

Обстріл здійснювався гібридною ракетою Грім-1Е, яка збудована на базі рос-кої ракети Х-38. Максимальна дальність ураження 120 км.

Волонтерська спільнота сприйняла звістки про загибель двох побратимів дуже важко. Загиблі належали до фонду "П'ятихатки БАМ".

Євген Коляда, голова правління благодійної організації:

І ми втратили двох чоловіків відважних чоловіків, які працювали. Вже на зворотньому шляху, коли вони забрали цивільних людей, один із екіпажів цього фонду потрапив під обстріл. ударною хвилею було від такої великої бомби російської, було вражено автомобіль.

Волонтери кажуть, евакуаційна група їхала за всіма правилами, були обережні. Та не можна вберегтися від постійних і хаотичних обстрілів, які росіяни ведуть по мирних мешканцях прикордоння.

Євген Коляда, голова правління благодійної організації:

Ми не працюємо там караванами, колонами, ми працюємо там дуже обережно безпечно.

Олександр Гуманюк, представник громадської організації:

Ми координуємось, ми коли їдемо на місце, ми вже оперативні обставини знаємо, коли приїжджаємо, ну є в нас декілька прийомів, ми осматриваємось з різних напрямків, знову беремо оперативну обставину, коли був обстріл останній, коли цей, ну, мінімізуємо за це за счёт этого мінімизируем риски максимально.

На Куп'янському напрямку, де з 9 серпня було оголошено обов'язкову евакуацію населення, нині працює більше двох десятків евакуаційних груп. Волонтери кажуть, місцеві інколи не усвідомлюють, наскільки тяжкою і небезпечною є їхня робота. Люди часто відмовляються їхати, коли волонтери вже на порозі. Та це – "потім" для декого може й не настати.

Олег Іванов, керівник відділу евакуації благодійної організації:

Ми багато їздили в Дворічну інформувати сім'ї з дітьми про те, щоб вони виїжджали. На жаль, були випадки, коли вже на наступний день через тиждень нікого немає людей, яких ми інформували. Часу у вас нема думати, у вас є час або виїхати, або не виїхати.

Олександр Гуманюк, представник громадської організації:

У нас декілька випадків теж таких були, коли з вечора заявка надходить, а зранку вже забирати нема кого.

Декого доводиться вмовляти годинами. І найстрашніше - люди ховають своїх дітей. А їх у зоні щоденних обстрілів на Куп'янщині лишилося біля чотирьох сотень.

Олександр Гуманюк, представник громадської організації:

Їх дуже важко порахувати, бо деякі батьки прячують їх від нас. Ну, дійсно, прячуть. І порахувати їх нема можливості. Бо ти заїжджаєш на вулицю, вам говорять здесь "ну тут зовсім немає", а ти дивишся як вони мімо проходять.

За дуже приблизними даними, торік 19 волонтерів отримали поранення, 5-ро загинули. І це тільки з офіційно зареєстрованих фондів. Цього року - вже три волонтерські смерті. Та навіть після таких випадків, кажуть волонтери, евакуація людей не припиняється. Буси виїжджають щодня....