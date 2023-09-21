У Суді ООН триває розгляд справи стосовно зловживання росією "Конвенцією про заборону геноциду": деталі [ Редагувати ]
Бомбардування міст, розстріли цивільних, допити та тортури. Це далеко неповний список злочинів російських солдатів на території України. Парадокс, але саме росіяни звинувачують українців... в геноциді!
У Суді ООН нині триває розгляд справи стосовно зловживання росією "Конвенцією про заборону геноциду". Цього тижня відбувся перший раунд попередніх публічних слухань.
У суді виступили Україна, росія та ще 32 країни, що підтримали позов нашої держави. Слухання стосувалися юрисдикції самого суду ООН розглядати цю справу, адже раніше росія оскаржила його повноваження. З якими аргументами учасники прибули в Нідерланди - Ірина Іванова розкаже.
Палац миру в Гаазі - офіційна резиденція Міжнародного суду ООН з 1946 року. Півтора десятка суддів, обраних Радбезом і Генасамблеєю, розглядають суперечки між країнами-членами Організації Об'єднаних націй. Здебільшого скарги стосуються морського права чи прикордонних територій. Торік у лютому цей суд почав уперше в своїй історії розглядати справу щодо порушення "Конвенції про геноцид". Україна подала до суду на росію.
Наша держава прагне довести, що росія неправильно тлумачить поняття геноциду і зловжила Конвенцією про його заборону, почавши повномасштабний наступ на Україну. Тепер країна-агресорка це заперечує. Російський представник у суді Геннадій Кузьмін заявив, що підставою для нападу на територію України був не геноцид, а самооборона. Свій виступ він побудував на псевдоісторичних твердженнях про нацизм в Україні та класичних наративах російської пропаганди, ілюструючи виступ портретом Степана Бандери.
Геннадій Кузьмін, представник росії, країни-агресора в Міжнародному суді ООН:
Нацистське коріння київського режиму походить від Організації українських націоналістів - ОУН і її воєнізованого крила - Української повстанської армії, яка співпрацювала з нацистами і брала участь у винищенні сотні тисяч євреїв, поляків, росіян.
Українська сторона навела численні докази того, як ключові політичні фігури рф не раз публічно звинувачували Україну в геноциді на Донбасі. "Росія перевернула Конвенцію про геноцид з ніг на голову", - заявив представник України в суді Антон Кориневич.
Він нагадав, що москва також не виконала припис Міжнародного суду ООН з вимогою припинити бойові дії в Україні і має понести відповідальність за це - незалежно від того, як завершиться основний процес стосовно конвенції про запобігання геноциду.
Антон Кориневич, представник України в Міжнародному суді ООН:
Судження росії не знімають з неї міжнародних зобов'язань. Наказ суду є обов'язковим до виконання. росія відверто кидає йому виклик. Суд має повноваження оголосити дії росії незаконними, сказати, що вона має припинити тривале зловживання, що накази мають виконуватись, і що росія повинна надати відшкодування. Непокора росії є нападом на авторитетність цього суду. Кожну ракету, яку росія запускає по наших містах, вона запускає всупереч цьому суду.
Позов нашої держави підтримали ще 32 країни. Йдеться про 26 держав з Євросоюзу. Для одностайності в блоці ЄС бракує тільки голосу Угорщини. Також доєдналися Австралія, Канада, Нова Зеландія, Норвегія, Ліхтенштейн і Велика Британія. Їхні представники наводили статті Конвенції, які стосуються позову України.
Керлі Вескі, представниця Бельгії, Хорватії, Данії, Естонії, Фінляндії, Ірландії, Люксембургу, Румунії та Швеції в Міжнародному суді ООН:
Країни-учасниці Конвенції щодо геноциду взяли на себе зобов'язання запобігати геноциду задля добробуту людства, а не заради захисту власних інтересів. Якщо документ використовують для спроби замаскувати свої хибні дій, скоєні в ім'я цієї конвенції, це йде всупереч її гуманним та цивілізованим принципам.
Наступного тижня публічні слухання продовжать. У понеділок виступатиме росія. У середу - заключне слово матиме Україна. Якщо суд вирішить, що має юрисдикцію розглядати справу щодо порушення "Конвенції про запобігання геноциду", і що позов є повністю або частко прийнятним, наступним етапом буде розгляд справи по суті. В українському МЗС сподіваються отримати проміжне рішення до кінця року.
по темі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому відомо "про спроби укласти якісь тіньові угоди з росією за лаштунками". Про це глава української держави сказав, виступаючи на трибуні Генеральної асамблеї ООН
Війна в Україні стане ключовою темою засідання Генасамблеї ООН. Високі дебати починаються вже сьогодні. Тож, чого чекати від дебатів? З ким зустрінеться український президент? І, головне, чи чекати на новий пакет озброєння під час офіційного візиту до Сполучених Штатів?
Рада Європи засудила російські "псевдовибори" на тимчасово окупованих територіях. Ольга Жидецька про реакцію світу - розкаже далі.
На південному фланзі, де відбувається наступ української армії, головні події та битви відбуваються у трикутнику Новопрокопівка-Вербове-Очеретувате. Саме туди російське командування перекидає наявні резерви
Чотири ракети знищили над Черкащиною. Уламки однієї з них впали на будівлю готелю у середмісті обласного центру. Приміщення частково зруйнуване.
Сили оборони України Кліщіївку та Андріївку на Бахмутському напрямку. Це дозволяє розширити плацдарм і можливість тиснути на Бахмут з півдня. Фактично можна говорити про прорив опорної лінії російських окупантів на південно-західному секторі від Бахмута