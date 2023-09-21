На південному фланзі, де відбувається наступ української армії, головні події та битви відбуваються у трикутнику Новопрокопівка-Вербове-Очеретувате, де знаходимться друга лінія оборони окупантів. Саме туди російське командування перекидає наявні резерви.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

На півдні ми майже нівелювали їх можливості у повітряному просторі. Я можуть навіть так сказати - російські окупанти зараз не контролюють повітряний простір над Кримом. Тільки подивіться, що відбувається останній місяць - знищено С-400 на мисі Тарханкут, знищено біля Євпаторії. Знищено в Євпаторії ВДК "Мінськ", підводний човен "Варшав'янка". Тобто у росіян немає можливості ефективно закривати повітряний простір, там постійно знаходяться якісь дрони, ракети того чи іншого типу. Це у порівнянні з 2022 роком - зовсім інший рівень контролю. але не російських окупантів.

Щодо Запорізької області. На півдні Запорізької області відбуваються зараз серйозні події у трикутнику Новопрокопівка-Вербове-Очеретувате. І саме він буде відігравати найближчим часом головну роль у прориві вже другої лінії оборони російських окупантів. Але поки що тільки попередньо ми можемо говорити про те, що це може статися у жовтні чи пізніше.

Але в перспективі після прориву другої лінії оборони у нас є і більша перспектива - вихід до Азовського узбережжя. Питання лише у тому, коли буде прорив другої лінії оборони", - розповів Олександр Коваленко.