Ліцей, що став прихистком. Під час окупації жителі Гостомеля переховувалися у підвалі навчального закладу. І це їх вберегло. Окупанти ж розмістилися на верхніх поверхах. Облаштували там командний пункт.

Нині, після деокупації ліцей відбудували. А в підвалі зробили повноцінне сховище для більш ніж семи сотень людей. Про те, як розпочався навчальний процес в освітних закладах однієї з найбільш постраждалих на Київщині громад - Гостомельській - розкаже Роман Барашев.

Гостомельський ліцей номер 1. До учнів на урок профорієнтації завітали пожежники, щоб розповісти про особливості роботи рятувальників.

Кандидати є, будемо поповнювати ряди служби цивільного захисту.

У цьому ліцеї навчається донька Наталії. Торік займалася дистанційно, тепер є можливість - приходити на уроки. Бо в ліцеї облаштували укриття.

Наталія Чернявська, начальник відділення персоналу ГУ ДСНС у Київській області:

Якщо лунає повітряна тривога, дитина перебуває в укритті. Ми в своєму загоні, який знаходиться на території пожежної частини так само спускаємся в укриття.

На початку повномасштабного вторгнення, коли Гостомель був в окупації, в ліцеї рашисти облаштували штаб. Водночас місцеві - у підвалі будівлі - ховалися від обстрілів.

Володимир Захлюпаний, директор Гостомельского ліцею №1:

Їх не випускали навіть самих в туалет, тобто були як заручниками, а російські військові розмістилися повністю в закладі, в кабінетах. Це фотографії о тих подіях - можна подивитись, ось такі по фасаду обстріли. Обстріли були з тієї сторони, звідки заходили російські війська, всі кабінети - ось таке було, все перевернуте, все цінне викрадено.

Ліцей відбудували ще торік. Невеличке сховище стало повноцінним укриттям, що може вмістити до семисот чоловік. Учнів та вчителів ліцею.

Володимир Захлюпаний, директор Гостомельского ліцею №1:

Є шафи, де вони можуть взяти лего-конструктори. Є аптечки. Далі ми продовжили підвальне приміщення - переобладнали під сховища для більшої кількості дітей. Це нам австрійське посольство надало меблі такі. Тобто вони можуть продовжувати навчання тут далі.

Австрійці забезпечили ліцеїстів меблями та комп'ютерами, турки вставляли двері, відновлювали будівлю - за кошти обласного і місцевого бюджетів та благодійників.

Володимир Захлюпаний, директор Гостомельского ліцею №1:

У нас є три виходи із сховища, на різні входи вони заходять в підвал, займають свої сектори, свої місця з вчителями і продовжують той урок, який в них є. Тут вони на карематах сідають і ми використовуємо ці каремати для секцій спортивних.

В укритті - кілька шкільних дощок для проведення уроків під землею. Але іноді під час повітряних тривог вчителі дають можливість дітям відпочити.

Володимир Захлюпаний, директор Гостомельского ліцею №1:

Є в нас осмос, де питна вода і є ще такі приміщення, які теж об'єднані під навчальні класи.

Попри великі габарити укриття, тут вміщується лише половина ліцеїстів. Тому навчальний процес проходить у дві зміни. Учні старших класів навчаються в режимі - місяць очно, місяць дистанційно.

Діти початкової школи відвідують заняття постійно.

Ліцеїсти реагують на тривоги без паніки, в укриття спускаються організовано.

Як на мене, вже не страшно, тому що ми знаємо техніку безпеки, знаємо куди йти та що в укритті у нас доволі безпечно.

До рашистського вторгнення на території Гостомельскої ОТГ працювало п'ять шкіл і чотири дитсадка. Два заклади знищено вщент - їх треба відбудовувати з нуля.

Сергій Смаль, начальник Гостомельської селищної військової адміністрації:

Ці заклади знаходяться на етапі проектування. Після цього ми будемо залучати інвесторів. Основна увага зараз приділяється безпеці наших діточок - це побудова укриттів.

Приблизно 70% школярів гостомельскої громади вже мають можливість відвідувати навчальні заклади. Втім робота над створенням безпечних умов для навчального процесу - триває. Посадовці наголошують - хочуть зробити так, аби до шкіл могли ходити всі без виключення учні.

Сергій Смаль, начальник Гостомельської селищної військової адміністрації: