Зустріч у форматі "Рамштайн": про що вдалося домовитись [ Редагувати ]
"Абрамси" їдуть в Україну! Принаймні, їх обіцяють незабаром. А ще партнери зобов'язуються посилити ППО, надати боєприпаси та створити міжнародну коаліцію з Кібер-безпеки.
Це підсумки чергової - вже 15-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". Для нового міністра оборони України Рустема Умєрова вона дебютна. Про що говорили і до чого домовилися? Докладніше розповість Ольга Жидецька.
Більше ППО, більше артилерії, більше набоїв. Такими були основні меседжі 15-ї зустрічі проукраїнської оборонної коаліції на німецькій базі у Рамштайні. Вона традиційно зібрала представників 50 країн. Та цього разу на засіданні - новачок. Міністр оборони України - Рустем Умєров. Це - прем'єра після призначення.
Ллойд Остін, міністр оборони США:
Рустем, я радий що ви тут. Приємно було поговорити по телефону кілька днів тому, а також поспілкуватися під час зустрічі.
Вступне слово під час зустрічі взяли голова Пентагону Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. Вони запевнили - США виконують свої обіцянки, тож уже найближчими днями Україна отримає танки "Абрамс". Вони мають підсилити контрнаступ, який американські військові оцінюють дуже позитивно. Зокрема Міллі впевнений - навіть взимку він не зупиниться.
Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США:
Бойова активність, звичайно, має теденцію уповільнюються з обох сторін. Тому не дивно, що український наступ, відбувається трохи повільніше, ніж передбачалося раніше. Зважаючи на це, він досяг постійного стабільного прогресу.
Серед найнагальніших потреб України - протиповітряна оборона. І партнери це розуміють. Тож обговорювали посилення українських сил ППО - системи Patriot, IRIS, HAWK та NASAMS. Окрім того Сполучені Штати підтвердили - підтримують підготовку українських пілотів на літаках Ф16.
Ллойд Остін, міністр оборони США:
Я вже говорив це раніше і скажу ще раз: ППО рятує життя. Тому я закликаю присутні країни продовжувати посилювати наземну протиповітряну оборону України. І просто зараз, у розпал битви, ми маємо продовжувати надання Україні боєприпасів, зокрема набої 155-міліметрового калібру.
Результатами перемов український міністр оборони загалом задоволений. Каже, мав низку продуктивих зустрічей та нові заяви з боку партнерів щодо танків, ракет, боєприпасів, обладнання для розмінування. Усе це Україна запитує для продовження звільнення своїх земель. І небо для цього в пріоритеті.
Рустем Умєров, міністр оборони України:
Ми зосередимося на винищувачах, підготовці особового складу, літаках F-16, допомозі у розбудові інфраструктури. Також я ознайомив наших колег з останніми новинами з поля бою та окреслив нагальну потребу до кінця року, оскільки ми активно готуємося до зими.
Ще одне надбанння 15-го Рамштайну - створення міжнародної IT-коаліції. Її мета - підтримка сил оборони України в кіберсфері.
Рустем Умєров, міністр оборони України:
Ми провели стартову зустріч, підписали Декларацію про наміри разом з Естонією, Люксембургом та іншими країнами. Метою ІТ-коаліції є створення безпечної та стійкої ІТ-інфраструктури для сил оборони. Ми також обговорили та представили ініціативи щодо створення Коаліції можливостей. Її головною метою буде підготовка Сил оборони України до післявоєнного функціонування.
У заліку 15-го Рамштайну також новий пакет військової допомоги від Берліна. Це зокрема набої, саперне обладнання, зимовий одяг та генератори. Окрім того, Чехія домовилася з Данією та Нідерландами, що за їхньої фінансової підтримки постачатиме чеську зброю в Україну - першими уже незабаром прибудуть 15 модернізованих танків Т-72. Далі ж - гаубиці, БМП, стрілецька зброя, бойові машини піхоти, засоби ППО та радіоелектронної боротьби.
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